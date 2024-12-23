賴清德維安有漏洞　英系綠委點名蔡明彥負責

英系“立委”陳冠廷。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）民進黨英系“立委”陳冠廷今天發出新聞稿指出，針對持續延燒的“國安”洩密案提出嚴正警告，指出“憲兵”211營洩密案、保六總隊洩密案都已經過一段時日，然而至今未見任何相關人員受到懲處，突顯“國安”系統督導機制完全失靈。他強調，“國安局長”蔡明彥身為特勤維安最高負責人，面對這些重大疏失，至今卻只有制式回應，完全未見具體當責作為。



陳冠廷是前“立委”陳明文的兒子，屬於英系。而“國安局長”蔡明彥也被視為蔡英文執政受重要的學者。



賴清德的不公開行程日前被爆出遭特定人士掌握，檢方調查後發現，一名負責賴維安的保六曹姓警官涉嫌洩密，經約談後日前依涉犯洩密及《“國家機密”保護法》等罪嫌向法院聲押獲准。



陳冠廷強調，從去年前“國防部長”邱國正之子任職“國安局”期間的醜聞，到近期連環爆發的維安洩密事件，顯示台灣安全系統長期存在嚴重漏洞。



陳冠廷指出，“國安局長”蔡明彥身為特勤維安最高負責人，面對這些重大疏失，至今卻只有制式回應，完全未見具體當責作為。這種消極態度無法讓人民安心，更無法確保“國家安全”。



陳冠廷表示，在當前國際局勢緊張之際，中國極可能意圖在台灣內部製造政治紛爭，特別是在“立法院”審議重要法案期間。這些意圖分散民眾注意力的招數不會奏效。我們不會因為其他政治議題而分散對“國家安全”的關注，也不會對任何維安疏失有絲毫寬容。



他強調，作為“立委”，他將持續追查相關人員的行政與政治責任，要求“國安”單位進行徹底改革。從“軍情局”到“國安局”，從基層到高層，每一個疏失都必須徹查到底，每一位失職人員都要負起應有責任。我們絕不能讓這些維安漏洞成為“國家安全”的致命傷。