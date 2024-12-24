台青林佩蓁：中華文化是日常生活的一部分

大九學堂成員林佩蓁接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月24日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，21日在四川成都開始第二段行程。大九學成成員、台灣海洋大學商船學系四年級的林佩蓁過程中接受媒體訪問，談到此行感想時表示，感受最深的還是兩岸在中華文化的傳承上的相同，包括儒家、孝道，然後還有一些倫理道德，其實都深植在平常的日常生活。



林佩蓁說，還有從小到大父母都會跟我們說要盡孝道，也會讀三字經、弟子規等等，所以中華文化其實在日常生活中已成為我們的根和本，已經是不可或缺的日常生活一部分。



馬英九一行23日前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡，國台辦主任宋濤全程陪同，兩人也一同出席“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，探討中華文化傳承的重要性。座談會台方還包括作家、中華新文化發展協會理事長楊渡和故宮博物院前院長馮明珠等人參加。



林佩蓁在座談會中接受媒體訪問提到，這是第二次來到成都，他們22日有去三星堆遺址，以前她對三星堆的印象是在國中的課本裡，能夠親眼看到遺址文物還時非常興奮，尤其該遺址和傳統的中原文化有些不同，這令她感到非常有意思。



林佩蓁認為，如果未來有機會，三星堆遺址文物可以來台灣交流的話，應該會在台灣造成轟動。

