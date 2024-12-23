顧立雄：自主武器研發 扶植軍工供應鏈

“監察院”各常設委員會23日巡察“行政院”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電／“監察委員”今天例行巡察“行政院”時，“外交及國防委員會”召集人蔡崇義針對俄烏戰爭與先進新科技對台灣當前作戰規劃構想及外交之影響提出報告與詢問。蔡崇義指出，借鏡當前持續影響世界局勢走向的兩場戰爭－俄烏戰爭及以哈衝突，行政部門可省思“國防”整軍備戰與外交策略推動；並引用近年相關調查案件分析“國家安全”面臨的3大潛在風險，促請“行政院”注意及檢討改進。



台“國防部長”顧立雄回應表示，面對嚴峻的台海情勢，軍方致力於“國防”自主武器研發與扶植軍工供應鏈及人才培育，並將厚實後備動員，以發揮全社會防衛韌性，有效提升後備整體戰力。



蔡崇義提出3大潛在風險，首先的風險是面對中共的滲透威脅，尤其近年不斷發生的“共諜”案件。蔡強調“國軍”應強化反情報機制，政府應加強全民“國防”教育及培養全民“國安”意識，讓民眾在大量虛假訊息充斥的網路時代，能夠建立認同並凝聚共識。而建立認同並凝聚共識之關鍵在於說好同島一命的“臺灣故事”。



其次的風險是臺灣少子化及人口老化影響“國防”發展之隱憂。“國防”現況是志願役人數創新低及部分戰鬥部隊編現比不及80%的現象，蔡崇義強調人才是“國軍”重要基石，“國防部”允宜研擬具體留才方案並增加預算，以優化服役環境及照顧官兵生活。



再者，為提升“國防”安全，政府應強化8大領域關鍵基礎設施之防護，落實盤點關鍵設施並加強稽核作為及風險演練，以維持“國家”運作之韌性。以俄烏戰爭為例，俄羅斯使用“資訊混合性戰爭先行”的概念，足徵資安韌性之重要性，殊值臺灣借鏡。

