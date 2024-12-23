綠不滿新版財劃法　盧秀燕許淑華吐地方心聲

盧秀燕、許淑華宣布，南投縣民將同享“台中通”APP服務。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月23日電（記者 方敬為）“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》部分條文，“行政院”今天抨擊在野黨強行修法，將“研議憲政救濟程序”。中國國民黨籍台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華下午齊聲呼籲“中央”傾聽地方政府的心聲，政府稅收大部分是源於地方，應取之地方用之地方，按目前修法方向，未來“中央”分配的比例僅少10%，地方分配的稅收仍然不夠，當權者應以蒼生為念！



“行政院”23日針對《財劃法》修法召開記者會，批評在野黨在未取得共識前強行修法，並指出這次修法沒有設定生效日期，一旦公布，3天內就會生效，更指出明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列，將研議所有憲政救濟程序。



針對“賴政府”反制財劃法修法，盧秀燕、許淑華23日下午出席“台中通通南投”記者會受訪表示，行政部門應尊重立法部門的決議，既然“立法院”已將財劃法部分條文修正並三讀通過，行政單位應該就遵循執行，且該法案的修法有利於地方發展，站在地方首長的立場，支持財劃法修法。



盧秀燕表示，過去財劃法讓“中央”獨拿稅收的75%，其他22個縣市只能分配剩餘的25%，真是少的可憐！過去20年大家都說要修財劃法，但礙於相互杯葛，導致窒礙難行，如今終於在多數“立委”的努力下過關，希望行政單位要尊重，並且落實。



盧秀燕強調，政府稅收大部分都來自地方，本來就應該取之地方用之地方，況且按照修法方向，“中央”分配比例也僅減少10%，對地方而言仍然是僧多粥少的狀況，她要呼籲“賴政府”以蒼生為念，傾聽地方的心聲。



許淑華說，目前南投縣能分配到的稅款僅占整體縣府財政的40%，剩餘60%全部要仰賴“中央”的補助，無論是一般型的補助或者是競爭型的補助，只要“中央”不給，南投縣就很難做事。例如先前政府編列前瞻預算補助款，南投縣所爭取到的經費是全台末段班。現在經過財劃法修正，未來南投縣每年可以分配到新台幣130億元，對南投發展有很大幫助。



許淑華認為，“中央”收到這麼多地方稅收，多拿出10%分配給地方運用，非常合理，“賴政府”與反制修法，不如檢視自身的預算編列是否有浮濫，或需要檢討調整的地方，而不是與民意機關作對。