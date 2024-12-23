藍軍鷹派崛起？徐巧芯：國民黨只是不再軟弱

媒體報導國民黨“鷹派崛起”，藍委徐巧芯說，國民黨只是不再軟弱而已。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北12月23日電／“立法院”會20日三讀通過“公職人員選舉罷免法修正案”、“憲法訴訟法修正案”、“財政收支劃分法部分條文修正案”，有媒體解析“國民黨鷹派勢力已全面抬頭”。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯23日在臉書發文說，“不”，國民黨只是不再軟弱而已，並嗆“憑什麼民進黨無論執政或在野，都要這種自以為老大的心情議事？”



談到20日的議事攻防，徐巧芯表示，“民進黨低估了我們的決心”，本來就預期到民進黨有可能破窗而入，打從綠委陳瑩突然冒出來說要去“找手機”的那一刻起，就確定了他們對“窗戶”的不懷好意。某一天夜排時，還跟洪孟楷委員巡視了議場周邊，也基本鎖定了他們可能破窗的所在，預測結果與最後他們破窗的地點完全一致，但此時民進黨還開開心心自喜，以為計謀得逞，狂發臉書炫耀“51戰隊”。而此時藍營留守的人留下最少人力（特別感謝羅智強委員），其他人回家睡覺儲存體力。



徐巧芯說，加上受傷的吳宗憲委員，以及扣掉正副院長，藍綠雙邊人數是一樣的，沒有人數優勢，但大家忽視了現在的國民黨已經不一樣，是有決心、有毅力、有默契的團隊，戰略清晰，就是要奪回主席台，讓會議正常進行，也讓民進黨來不及分兵防守，因此在民進黨瞎忙活了整晚的情況下，國民黨僅花13分鐘就攻入議場，一個半小時全數排除霸佔主席台的人。



針對有媒體報導，國民黨“鷹派崛起”，徐巧芯不認為是如此，藍營只是不再軟弱而已，過去總是好聲好氣，以德報怨，但換來的是什麼？只是一場一場對方的騙術，以及各種欺凌侮辱，“憑什麼民進黨無論執政或在野，都要這種自以為老大的心情議事？沒有反擊，對方只會得寸進尺而已。”



徐巧芯也曬出朝綠委潑水的照片，她還原當時狀況，表示一走進議場的第一刻，就是拿水把民進黨第一排的全潑了 ，但不是沒來由地做這件事，而是當藍營在主席台後方的時候，民進黨就不斷潑水，一次又一次，所以進到議場裡面的第一件事情就是把這些水還給他們，如此而已。



徐巧芯說，她很榮幸與她的五十幾席國民黨兄弟姐妹並肩作戰。她希望以前總覺得國民黨軟弱無能的，可以看到我們的改變，擁有更多信心。是的，我們現在是既堅強又充滿韌性與決心的團隊了，不管文攻或武鬥，都不讓人小看。我們會持續勇往直前，不辜負大家的期待的。