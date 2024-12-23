盧秀燕助陣簡賜勝　力拼南投草屯鎮長補選

盧秀燕替草屯鎮長候選人簡賜勝站台。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月23日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長明年1月18日補選，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午特別請假替藍營候選簡賜勝助選。她強調，草屯鎮是全台知名的大鎮，一定要由好的人才帶領，簡賜勝最能夠與國民黨籍縣長許淑華配合，大家要投對人，草屯才能大發展。她並提醒，補選最怕投票率低，大家一定催票、拉票、出門投票！



國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額訂於明年1月18日補選，由國民黨籍候選人簡賜勝對決民進黨籍候選人蔡銘軒。23日雙方陣營都有競選活動，蔡銘軒請到民進黨籍各縣市“五星評比”鄉鎮市長前來助陣，發表福利政見；簡賜勝則請來台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等藍營首長站台，凝聚泛藍選票。



盧秀燕特別請假赴草屯鎮助選，下午先與許淑華合體宣布，台中市政府與南投縣政府合作“台中通”APP跨縣市通用，隨後便與許淑華、藍委馬文君一同到草屯惠德宮替簡賜勝造勢，不少支持者聽聞盧秀燕要來，紛紛到場支持，廟埕廣場用入約200人，場面盛大。



盧秀燕表示，她今天是應簡賜勝之邀，特別請假到草屯站台，她與簡賜勝很早就認識，她能夠肯定簡是好的人才，簡賜勝從過去投入縣議員選舉時，就非常熱心公益，甚至將選舉補助款捐助弱勢，是個很好的人。她要提醒大家，一鎮之長的品格非常重要，從小地方就能看出簡賜勝的為人，所以大家一定要選出對的人，鎮民才能夠幸福。



盧秀燕並強調，簡賜勝擔任鎮長，最能與許淑華配合，縣府、鎮公所攜手合作，草屯鎮才能夠越來越繁榮，所以一定要投給簡賜勝，她要提醒支持者，務必要催票、拉票、投票，因為明年衹有草屯鎮一場補選，不是正規選舉，投票率普遍較低，藍營一定要團結踴躍投票，不能掉以輕心，讓對手有機可乘。

