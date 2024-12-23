花蓮1.2億元改善極限運動場　日前啟用

花蓮市太平洋公園內的極限運動場22日舉行啟用典禮。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮12月23日電／位於花蓮縣花蓮市太平洋公園內的極限運動場，被譽為全台最美，吸引許多海內外玩家來朝聖。花蓮縣府爭取中央花東基金共挹注新台幣7千萬元，加上自籌款合計1.24億元，興建薄膜頂棚工程等周邊設施，外型呼應海洋特色。極限運動場22日舉行啟用典禮，希望吸引海內外更多好手前來體驗。



太平洋公園由過去的南濱及北濱公園組成，位在北濱段的極限運動場地狹小，無頂棚遮陽及擋雨。縣府爭取花東基金經費挹注，今年3月開始在既有場域建蓋薄膜頂棚，並改善運動場設施，解決天候造成使用不便的問題，及提升場地性能。



縣府表示，屋頂薄膜新建工程考量日後比賽需求，設計較適合的薄膜高度，融入海洋景觀特色，以波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象設計頂棚的外觀。場內設置移動式圍欄區隔比賽與練習場地、移動式觀眾席，場外另增設停車空間。



太平洋公園極限運動場22日啟用，多位自行車、直排輪與滑板等多位極限運動員受邀，體驗全新設施，並展現高難度的極限技巧，運動員都很開心運動場有完善設施，未來運動更安全。



中國國民黨花蓮縣長徐榛蔚指出，除了改善太平洋極限運動場改善，正積極規畫建設南區玉里鎮極限運動公園，未來將結合觀光產業，常態推出各項賽事活動，吸引海內外極限好手到花蓮參賽。