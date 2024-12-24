誰掌民眾黨？李順進：黃國昌揭弊形象較適合

無黨籍高雄市議員李順進。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月24日電（記者 蔣繼平）羈押中的台灣民眾黨主席柯文哲發出辭黨主席聲明，使黨主席之爭浮出檯面。無黨籍高雄市議員李順進接受中評社訪問表示，柯文哲請辭是暫離暴風圈，對黨的發展也有益，並培養可信任的接班人，對此他正面解讀。而現階段被點名4人接班，他認為以第三勢力的立場來說，白委黃國昌的揭弊形象較為適合。至於是否掀茶壺風暴，他認為這樣會逼一部分人離開，民眾黨沒這個選項，只能團結。



李順進，1958年生，高雄人，外省第二代，中山大學社會科學院高階公共政策碩士。無黨籍高雄市議員，選區為前鎮、小港，已經當選第六屆，從政資歷相當資深。



針對柯文哲辭職這件事的用意，李順進表示，外界很多臆測，但他認為應該是在維持政黨延續與發展，第一，柯不辭的話，民眾黨也會一直備受爭議，第二，如果將來官司還柯清白，還是可回到黨內地位與空間，畢竟仍是一人政黨，還是有能力可掌控。因此，他個人解讀是，先讓自己離開暴風圈，等將來還清白，並栽培能夠信任的人來接掌民眾黨。



民眾黨經過緊急應變小組討論後表態全力慰留柯文哲。對此，李順進說“感覺是官方語言，慰留、慰留，但真的是這樣嗎？”李順進認為，還是希望柯文哲暫時離開暴風圈，這樣對民眾黨才是有益的。如果柯文哲還是繼續在主席的位子上，對民眾黨的發展也不好，基層也會感到憂心忡忡。



對於柯文哲現在請辭主席，李順進也說，出手的時間也是有點晚，但是以他與許多白營人士接觸後的了解，看起來柯也很無奈，柯並不知道會延押這麼久，不過案情到什麼程度，外界都是揣測與猜疑，但柯文哲提早離開主席位置，對民眾黨是正確的。