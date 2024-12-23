陳其邁轟修財劃法　柯志恩：綠讓大家錯亂

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／“立法院”會20日三讀通過《財政收支劃分法》部分條文修正案，民進黨籍高雄市議員23日點名中國國民黨智庫執行長、“立委”柯志恩別想選高雄市長。柯志恩批評，“行政院”沒有任何聲音，修法後又來罵國民黨版本粗糙，說要修法的是民進黨，反對財劃法也是民進黨，搞得大家都感到錯亂。



媒體報導，柯志恩表示，民進黨在野的時候，信誓旦旦說要修財劃法，不管是陳菊市長或賴清德市長，都不斷地告訴大家，若再不修地方沒錢、要乾枯了。但民進黨執政了，特別過去8年是“立法院”最多數，要修法輕而易舉，結果沒有任何動靜。



柯志恩說，今年“立院”改選後國民黨占大多數，第一個會期就要求“財政部”提出自己的版本，但“行政院”沒有任何聲音，直到財劃法修過之後，又集體罵國民黨版本非常粗糙、完全不顧及南北效應。



柯志恩質問，她幫高雄多增加245億元，整個預算達700多億元、也是全台第三，民進黨“立委”不滿意修法的話，為何不提出一個能讓高雄拿最多、最滿的版本？否則有何資格批評柯志恩？



柯志恩說，民進黨說要修財劃法，反對財劃法也是民進黨，說中央被拿掉太多錢是民進黨，說地方拿太少錢也是民進黨，民進黨搞到大家人格錯亂。