中評關注：許淑華勤跑草屯鎮　補選非贏不可

台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華一同拉抬草屯鎮長候選人簡賜勝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額明年1月18日補選，中國國民黨籍縣長許淑華近期頻繁到草屯露面舉辦活動，接連釋出利多，23日並邀請“中霸天”台中市長盧秀燕到訪草屯，宣布台中、南投合作通用公共服務APP，並讓盧秀燕替國民黨籍鎮長候選人簡賜勝站台造勢。許淑華在草屯重兵部署，顯示出這局補選有非贏不可的決心及壓力。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額訂於明年1月18日補選，由國民黨籍候選人簡賜勝對決民進黨蔡銘軒。由於草屯鎮的選民結構，藍綠五五波，加上補選投票率普遍不高的前提下，雙方陣營都不敢大意，尤其對2026年要爭取縣長連任的許淑華而言，更是如此。



許淑華近期增加不少在草屯鎮的公務行程，12月20日、22日、23日，都到草屯舉辦公開活動，包括耶誕點燈晚會、南投花卉嘉年華、“台中通南投”記者會等，在草屯釋出不少利多，簡賜勝也在這些場合現身，間接產生拉抬效果。



許淑華並在23日邀請台中市長盧秀燕一同出席“台中通南投”記者會，會後更安排盧到草屯知名宮廟替簡賜勝站台造勢，許淑華近日在草屯活動的頻率之高，地方政壇形容是“重兵部署”，以行動鞏固草屯鎮長選情。



草屯鎮近幾屆鎮長選舉，藍、綠選輪流當選，民進黨籍前鎮長洪敦仁卸任後，由國民黨籍周信利接任，周因涉貪遭解職，辦理補選又被民進黨籍洪國浩拿下，接下來又換藍營簡景賢勝出，所以明年補選，藍綠陣營都沒有十足的把握。



然而，草屯鎮作為全縣人口第一大鎮，有近10萬鎮民，為重要票倉，許淑華要爭取2026縣長連任，勢必得力守草屯政權，尤其面對民進黨可能傾全黨之力投入補選，許淑華更要嚴陣以待，從近日公務行程的安排可見端倪。

