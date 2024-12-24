蕭旭岑：馬英九期待更多熊貓新生代到台灣

馬英九參觀有新一代人造太陽之稱的中國環流器三號。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月24日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，21日在四川成都開始第二段行程。23日正好是16年前四川大熊貓團團和圓圓抵達台灣的日子，馬英九基金會執行長蕭旭岑23日下午受訪時提到，馬英九這次來到四川當然期待看到大熊貓，而基金會是民間單位，會希望能和四川相關單位交流，看看未來有無更多熊貓新生代再到台灣來的機會。



馬英九一行23日早上前往成都杜甫草堂參觀，國台辦主任宋濤全程陪同，馬、宋兩人也一同出席“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，探討中華文化傳承的重要性。下午轉往中核集團核工業西南物理研究院，參觀有新一代人造太陽之稱的中國環流器三號。



蕭旭岑在參訪行程後接受媒體訪問，談到在四川的行程恰好遇到16年前團團圓圓抵達台灣的時間，此次是否有機會洽談再引進大熊貓的事宜。他說，這次到四川來最重要的，因為當年的汶川大地震，馬英九和夫人周美青為了四川親自幫忙接電話募款賑災，所以這次在四川遇到的朋友，對此都非常感謝。



蕭旭岑說，另外當年的團團跟圓圓象徵兩岸團圓，兩岸交流和好的一個象徵，接下來他們的行程也會安排去看熊貓，因為基金會是民間單位，也會希望能跟四川相關單位交流一下，看看未來有沒有機會有更多新的熊貓新生代再到台灣來。



至於馬英九會期待去看大熊貓嗎？蕭旭岑說，當然期待，過去團團圓圓（團團已於2022年去世）是很多台灣朋友從小到大一個很好的印象，所以如果能有新血到台灣來，也是一種兩岸交流非常好的象徵。

