劉必榮：特朗普羞辱加拿大　台或隨時被犧牲

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）美國總統當選人特朗普邀請中國領導人參加明年元月20日的就職典禮，台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，代表特朗普心中的中美關係有很大的彈性，充滿可好可壞的可能性，特朗普一定不會一下子就把中美關係搞壞走入死棋。



劉必榮提醒，加拿大總理杜魯道11月底赴特朗普的佛州海湖俱樂部共進晚餐，但若連美加關係都會被特朗普拿來羞辱為“加拿大州長”，那台美關係呢？特朗普第一任期要求日本、韓國增加軍費也絲毫不手軟，台灣更可能隨時被犧牲。



特朗普近期也表達“美中可以一起解決全世界所有問題”、未鬆口承諾保衛台灣，中美台關係進入新一輪競合。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，特朗普不按牌理出牌，很多東西都很隨興、即興，邀請中國領導人出席就職典禮一事不見得是特朗普經縝密規劃的，這代表特朗普上台後的中美關係也不是一種固定的模式，而是充滿各種可好可壞的可能性，或許特朗普也是在試試看會發生什麼事，沒有把握中方一定會答應。這種跳躍式、沒有清楚軌跡可循的思維，往好的說是可以解決任何事，往壞的說是隨時會翻臉。



劉必榮說，特朗普心中的中美關係一定比較彈性，隨時可以強烈鬥爭，隨時可以緩和，特朗普既然認為自己是全世界最會談判的人，那一定不會一下子就把中美關係搞壞走入死棋。中國作為美國結構性的潛在對手，或許特朗普心中的中美關係就像是兩個人在跳華爾滋，而中國的回應有可能是一起跳，或是堅持戰略定力，以不變應萬變，不跟美國旋律起舞，或甚至可以也不按牌理出牌，試試特朗普的回應。