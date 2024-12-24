楊渡：中華文化有生命力　會創造出新一代

台灣作家、中華新文化發展協會理事長楊渡受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月24日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，21日在四川成都開始第二段行程，一行人23日前往成都杜甫草堂，並舉行“兩岸共同弘揚中華文化”座談會。與會的台灣作家、中華新文化發展協會理事長楊渡接受媒體訪問時強調，中華文化有強大的內在自信，譬如在文化藝術等方面具有生命力，會再創造出新的一代。



楊渡強調，所以在台灣，譬如知名的文學及劇作家白先勇，其崑曲就有很多年輕的追隨者，他們會試著去參與到戲劇創作裡，這些創作就會使藝術有生命力，也是因為這樣的生命力，所以他對中華文化的未來會有自信。



馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，23日前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡，大陸國台辦主任宋濤全程陪同，兩人也一同出席“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，探討中華文化傳承的重要性。



座談會台方還包括作家、中華新文化發展協會理事長楊渡和故宮博物院前院長馮明珠等。



楊渡在會後接受媒體訪問談及對中華文化的內在自信，他說，1949年後從大陸到台灣的文化人，把他們的文化根底傳承給後來的文化人，這些戲劇文化、藝術等等會具有生命力，而這個生命力會再創造出新的一代，這是他對中華文化的自信來源。



至於有無具體措施可以加深兩岸青年對中華傳統文化的傳承？

