中評鏡頭：高雄中央公園耶誕活動吸引人潮

高雄中央公園點燈營造耶誕氣氛，主燈“森之樹”高26公尺。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月24日電（記者 蔣繼平）週三就是聖誕節，高雄中央公園近期點燈營造耶誕氣氛，高雄聖誕生活節也一連四天登場，吸引許多人潮湧入。今年打造26公尺高的“森之樹”主燈，晚間點燈每隔15分鐘噴灑泡泡雪花應景，不過雪花太少，讓人直呼不過癮。但寬廣的主題燈區，仍讓民眾攜家帶眷拍好拍滿。



高雄市中央公園位於高雄市區的精華地帶，緊鄰五福商圈，與新堀江、大統百貨、大立百貨、漢神百貨連成一片，佔地廣達12.7公頃。配合一年一度的聖誕節，今年打造26公尺高的聖誕主燈“森之樹”，每15分鐘就會有泡泡雪花從聖誕樹高處飄落，搭配燈光變化，呈現獨特冬日聖誕氣息。



公園也打造9個燈區，有長近百公尺、走入彷彿置身於浪漫中的“流光拱廊”，入口處的“聖誕禮頌”、“星海隧道”，兩側草坡區的“Sweet Memory”、“霓光星球”、“晶喜雪花”，湖面旁的“月光祝福”、以及“星願寄語”等作品，中山路燈飾則象徵點亮“城市中軸”。



此外，耶誕前夕的12月20日至12月24日，一連四天則有“高雄聖誕生活節”活動，前三天都有音樂表演，超過180攤的主題市集，根據市府統計，前二天已達10萬人次參與，帶來不少人潮，也外溢到周邊商圈，譬如近年沒落的新崛江商圈，活動期間也湧入人潮，帶動買氣。