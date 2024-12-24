蔡詩萍肯定兩岸藝文交流　共享中華文化

台北市文化局長蔡詩萍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月24日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日順利結束，中國國民黨籍台北市長蔣萬安致詞時以歌手周杰倫、已故作家瓊瑤的作品做為雙城連結，引發迴響。曾為資深媒體人的台北市文化局長蔡詩萍接受中評社訪問表示，從流行文化、軟實力的藝文交流，無涉意識形態，可增進彼此對文化的信賴感，另外相互參訪文化古蹟，共享中華文化的基礎，也是讓兩岸有個可對話的平台，台灣對自己也應深具信心。



蔡詩萍表示，蔣萬安此次在雙城論壇晚宴上，從流行文化做為兩岸的共同話題，而瓊瑤更是受廣大人民所接受、其作品感動眾人，另外蔣萬安去年去上海的雙城論壇也提及已故作家張愛玲，無非是希望用文化做為大家可共同接受的對話方式。



蔡詩萍，出生於桃園，台灣大學治研究所碩士、台大“國家發展研究所”博士班、管理學院EMBA肄業，無黨籍。歷任輔仁大學中國文學系講師、世新大學新聞學系講師、《聯合晚報》總主筆、台北之音台長等，曾獲金鐘獎教育文化節目主持人獎。



蔡詩萍向中評社表示，從軟實力出發，可做為兩岸可對話的空間、記憶、感情，台灣從過去到現在，一直都有軟實力的基礎，兩岸仍可從藝文來增加信賴感，蔣萬安此舉不只向台灣人說，或許也是向民進黨政府喊話，台灣要對自己的民主韌性有信心，台灣是民主開放的社會。



馬英九基金會日前邀陸生團來台，走訪台北市林安泰古厝、孔廟，進行文化古蹟的市政交流。蔡詩萍指出，他同意這樣好的兩岸青年文化市政交流，兩岸有共同的中華文化，比方他在這次的雙城論壇分論壇中，就有談及文化新視野的運用，也安排了好幾場討論。

