連戰、吳伯雄曾訪杜甫草堂　馬英九拋這問題

馬英九和宋濤參觀杜甫草堂，討論十分熱絡。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月24日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，23日前往四川成都的杜甫草堂博物館，儘管當地下著小雨，馬英九仍非常有興致地逛了一圈。出面導覽的草堂館方提及，他們曾經接待過台灣政要連戰、吳伯雄、宋楚瑜，現在加上馬英九，更讓他們感到榮幸。



馬英九打趣地反問對方，覺得我們這幾個人怎麼樣？園方非常圓融地回說“各有風采！”，讓馬也樂得哈哈大笑。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，21日結束哈爾濱行後，一行人搭機轉往四川成都，22日已參訪三星堆遺址，23日赴杜甫草堂博物館，接下來還會去武侯祠、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪，但此次馬在四川的行程僅有23日開放讓媒體跟隨採訪，其他都屬不公開行程。



馬英九一行23日早上前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡，國台辦主任宋濤全程陪同。



馬英九和宋濤一同參觀時，兩人互動討論十分熱絡，解說員提及，杜甫一生創作一千多首詩，有240餘首創作於成都時期，宋濤問說，有200多首詩的紀錄？這麼準嗎？解說員則回以肯定。



在看杜甫遺像時，宋濤和馬英九還討論到，不同時期繪畫、雕刻的杜甫像，有時候比較胖、有時則比較瘦。在聽聞杜甫58歲於湘江疾病交錯而死，馬英九感嘆說，58歲太年輕了，接著提及抗法名將孫開華（中法戰爭時在淡水擊退欲登陸的法軍）也是58歲時逝世。



杜甫草堂是唐朝詩人、“詩聖”杜甫當年為躲避安史之亂，帶著家人來到成都，花了1年多的時間在浣花溪畔蓋起了一座茅屋，並在此居住了3年零9個月，後來杜甫一家離開成都，乘舟東下。



唐朝末年，詩人韋莊尋得杜甫草堂遺址，並重建茅屋。此後，杜甫草堂歷經了宋、元、明、清共14次大規模修葺和擴建。直至近代，1980年7月7日，杜甫草堂被重新公佈為四川省文物保護單位。1985年5月杜甫草堂博物館成立，2006年12月被國家旅遊局評為國家4A級旅遊景區，2008年5月被國家文物局評為首批國家一級博物館。

