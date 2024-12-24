王秋冬：全民期待　台灣應撤赴陸觀光禁團令

台北市觀傳局長王秋冬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月24日電（記者 張穎齊）上海市副市長華源17日在台出席雙城論壇時拋出“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊”，台灣旅遊業者紛紛要求台官方應即解除禁團令。台北市觀光傳播局長王秋冬接受中評社訪問表示，對岸已釋出非常大的善意，台灣應該要有善意回應，撤銷台人赴陸觀光禁團令或大陸旅遊橙色警示，毋須用政治意識形態去講風涼話，這無助台灣人民及旅遊產業鏈發展，更不該破壞和平。



王秋冬表示，華源此次來台北拋出此言，是非常大的善意，但“交通部長”陳世凱稱還要看對岸文化和旅遊部，“中央”單位更呈現諸多考量，他認為別刻意去往負面的方向解讀，台灣應善意回應，撤銷橙色警示、禁團令，他認為並不涉及太嚴重的“國安”影響，因為兩岸愈是互動、愈安全，兩岸民眾互相往來，可增加了解、減少誤判，也比較不會有破壞和平的狀況，應善意回應上海方。



王秋冬，東海大學政治學博士，國民黨籍，歷任3屆台中市議員、台中市長胡志強時期的首任民政局長、高雄市長韓國瑜時期的勞工局長、國民黨台中市黨部副主委、國民黨中央委員及黨代表、大學講師、台北市府副秘書長等。是去年協助蔣萬安推動雙城論壇業務負責人之一。妻子為國民黨台中市議員朱暖英。



王秋冬向中評社說，上海開放居民來台旅遊，應是台灣全民期待，不只挹注單一產業，而是整個文化旅遊的產業鏈，從小吃到大飯店、司機、遊覽業者等，對這些業者來說是非常好的消息，“中央”應用更積極的態度去應對才對。



針對陳世凱的說法，王秋冬說，像華源這樣的大陸高階官員，講這些話應是經過體制內討論、授意，代表這計劃是成形的，台灣要更快想辦法去應對才對，上海有2000多萬人口，與台灣相差不多，上海居民若能來台觀光，人數一定是不少，台灣要做好接待的準備，也可應處其他省市會相繼開放。但不是像現在，用一些政治考量、意識形態，想盡辦法去說風涼話或酸葡萄心理，這對台灣旅遊發展是毫無幫助，消極、推託的態度更會讓全民失望。

