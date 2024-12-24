青鳥抗議叫不動人？謝寒冰曝綠營友人心聲

謝寒冰。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月24日電／“立法院”會20日三讀通過“公職人員選舉罷免法修正案”、“憲法”訴訟法修正案”、“財政收支劃分法部分條文修正案”，與此同時，在“立法院”外也有青鳥團體發起抗議活動，但近日，國民黨台南市議員蔡育輝接獲爆料，指基督長老教會台南大專學生中心提供補助金動員學生北上聲援抗議，質疑民進黨“當家鬧事”。資深媒體人謝寒冰點出，從青鳥活動人數少、台南大專學生中心被爆發補助金等事可看出，民進黨出現叫不動人的狀況。他並透露，自己的綠營朋友當時還為了活動人數少而著急，一直在找人到現場。



對於相關爆料，台南大專學生中心否認動員學生，只是補助車資支持有意願前往台北“立院”現場聲援“冬季青鳥運動”的學生，共同為台灣民主打拚。



“立法院”20日院會延會至午夜，“立法院”外有經濟民主連合、台灣公民陣線等多個公民團體動員的“冬季青鳥行動”抗議藍白惡修三法，主辦單位宣稱現場聚集逾2萬人。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰23日在網路政論節目《大新聞大爆卦》中，首先就民進黨“立委”王義川對幼童講“惡修三法”一事進行評論，他認為，不只對孩童提“國會”三法，還將相關影片PO上Threads，代表王認為這沒問題。然而，王義川忽略，在場的孩童年紀很小，根本不知道“國會”三法在修什麼，“你跟他們講這些幹嘛？你認為你在教育他們，我認為你才該被教育”。



謝寒冰點出，很多綠營人士認為，讓小孩接觸政治沒有問題，如自己不少綠營朋友就會帶著他們的孩子上街遊行，然而，最近幾次活動卻出現叫不動人的狀況。他提到，不管是在國民黨中央黨部前，還是“立法院”的青鳥活動，人數都沒有很多，自己的綠營朋友當時為此相當著急，一直在號召人到現場，“可是就叫不來”，台南大專學生中心也被爆提供北上示威補助金，但人還是很少，就說明叫不動人了。



謝寒冰認為，民進黨過去在太陽花學運時能號召到如此多人，是因為激起年輕人認同，他們認為自身權益受損，但《“憲法”訴訟法》、《財劃法》、《選罷法》三法和一般人的生活沒什麼關係，自然很難引起民眾共鳴。