兒童耶誕趴變調！王義川竟開講藍白修惡法

綠委王義川向小朋友宣導“藍白惡修三法”。（照片：王義川Threads） 中評社台北12月24日電／民進黨籍“立委”王義川21日晚間在Threads分享一段影片，可見到他面對一群孩子講話，PO文並寫下“不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄”，引發爭議。媒體報導，王義川影片事發地是南庄1處民宿會議室，民宿業者受訪回應，當時是投宿家長借用會議室，要讓小朋友看卡通、交換禮物，在場很多家長也許是不知情，對於捲入政治風暴感到無奈、莫名其妙。



王義川21日在Threads上發布一段影片，地點是一個有著耶誕佈置的室內，台下坐著十多位兒童，正拿著耶誕節相關的造型氣球，氣氛歡樂。站在台上的王義川，手拿麥克風向大家宣導，“今天跟各位來賓上課，教育要從小做起，以後去立法的時候才不會亂立。”隨後他逐一描述“立法院”通過的3個惡法



影片中有兒童詢問“修的是什麼法”，王義川回答，“是不好的法”，並強調“教育要從小做起”。



對於影片引發外界批評，王義川23日上午再度PO文回應，事發場合是私人聚會，不是幼兒園，參與者是自己的朋友和他們的家人，當時大家在討論藍白兩黨如何在“立法院”惡搞，談論話題沒有18禁的話題。



根據《ETtoday新聞雲》報導，事發地是在南庄的1處民宿，民宿業者受訪表示，王義川當時突然到訪演說，很多家長可能不知情，對於自身捲入政治風暴感到無奈、莫名其妙。業者並提到，當天承接包棟顧客群，客人以年輕人夫妻為主，多數來自北部家庭，側面瞭解是同學家長聚會，家長借用會議室要讓小朋友看卡通、交換聖誕禮物。



業者除指出，自己不認識王義川，對於他何時到、停留多久並不知情，也強調，開門做生意無權干涉客人活動，再加上王義川是客人的朋友，基於使用者付費原則，不會特別去瞭解客人身分。



苗栗縣府對此表示，活動發生於南庄某民宿的私人聚會，與校園無關。