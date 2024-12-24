民眾黨：團進團出投票　僅同意1名大法官

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今天審議大法官人事同意案，台灣民眾黨“立法院”黨團24日召開記者會，宣布將團進團出投票，7名大法官被提名人僅同意1位。不過，究竟投誰同意票，民眾黨團總召黃國昌三緘其口，理由是藍綠正在進行黨團會議，為了不影響其他黨團決定，結果待開票後會清楚展現在記名投票上。



媒體追問，以停權參與黨團會議民眾黨“立委”黃珊珊，投票意向是否與黨團一致？黃國昌斬釘截鐵地說，是。



賴清德8月底提名張文貞出任“司法院長”，姚立明出任“司法院”副院長，及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為“司法院”大法官人選。中國國民黨團已對外表態，將全數投不同意票。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“大法官投票意願與時事聯訪”記者會，民眾黨團總召黃國昌、黨團副總召吳春城、黨團幹事長麥玉珍、陳昭姿、林國成、張啟楷等人出席。



黃國昌表示，同意該位大法官被提名人的理由有二，一是大法官作為“憲法”的守護者，必須要有足夠的道德勇氣，不分黨派對於掌權者不當違法失職的行為勇於批判，而非屈從當權者意志。



黃國昌說，二是大法官對於“國會”的權限必須要有充分尊重，支持“立法院”立法形成的空間與自由，同時支持“國會”改革的方向。