大法官被提名人　藍黨團決議全數封殺

國民黨團決定全數封殺7名大法官被提名人。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月24日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日針對7名大法官被提名人人事案進行投票表決，中國國民黨團早上召開黨團大會後，決定7人全數封殺，包括“司法院”正副院長被提名人張文貞、姚立明。



不過台灣民眾黨團則可能放行大法官被提名人劉靜怡，如果綠營全數投下同意票，最後開票結果很可能衹有劉靜怡過關。



“司法院”大法官共15席，其中7席任期10月底屆滿，其中包括“司法院”正副院長。府方8月底已經提名7名新任大法官人選，包括“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



今天上午“立法院”議場設置投開票所，進行大法官人事案投票。



國民黨籍“立委”今日上午全員一同進場投票，並在選票下全數投下反對，封殺7名大法官被提名人。



國民黨“立委”投票過後，還站在一起高呼“拒絕廢死大法官”。



昨日一度傳出國民黨團有可能放行其中一位大法官被提名人，也就是現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳，因王碧芳曾明確表態支持死刑。不過國民黨團經過早上黨團大會討論後，仍決定全數封殺。



至於台灣民眾黨團則可能放行大法官被提名人劉靜怡，劉靜怡現為台灣大學國家發展研究所教授兼所長，具備美國芝加哥大學法學博士學位。



“立法院”20日三讀通過《修正“憲法”訴訟法》修正案，明定參與“憲法”法庭審理的大法官最低人數為10人，而宣告“違憲”的大法官最低人數為9人。現任大法官僅8人，若7位大法官被提名人都遭封殺，“憲法”法庭也將隨之停擺。



就算劉靜怡過關，大法官人數將來到9人，仍不足“憲法”法庭開庭審理的法定人數10人。