超徵卻喊窮　黃耀輝：財政紀律根本沒搞好

台北商業大學財稅系教授黃耀輝。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／針對“立法院”通過《財政收支劃分法》修正案，“財政部次長”阮清華23日表示，近幾年稅收超徵，是總預算稅收超過預算數，實際上，將總預算與特別預算合計，這幾年幾乎都是赤字。阮的說法如同拆穿“財政部”稱過去幾年財政紀律良好、積極還債的表象。台北商業大學財稅系教授黃耀輝批評，近年來官方財政紀律欠佳！



根據台媒報導，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，就收入淨額來看，新版《財劃法》“中央”還保留66%、就稅收部分，今年“中央政府”超徵數預計上看新台幣4000億元，“立法院”修法多釋出3000多億元並無太過。“中央”喊窮、認為會影響施政，凸顯“中央政府”編列太多“特別預算”、亂花錢，財政紀律根本沒有搞好。



黃耀輝認為，這次財劃法三讀通過後具有正面意義，最大的意義在於改善“中央”與地方垂直分配失衡。廢省前“中央”淨收入占比約60%、地方40%，廢省後“中央”75%、地方25%。雖然最後通過的版本未達到最初目標，但也算是扭轉了垂直分配失衡。至少應該回到省政府時期“中央與地方的占比為6比4”。



面對有部分綠營縣市首長高喊不公平，黃耀輝指出，根本原因是民進黨政府自己堅決不提版本，當時藍白都建議“財政部”、“行政院”盡速提出版本，但民進黨自己放棄表達意見的權利，遲遲不提版本，“現在三讀過了才抱怨不公平，這個一點道理都沒有”。



黃耀輝說道，這次財劃法三讀通過後，是讓所有22縣市的分配財源都增加，也就是說，如果沒有通過，所有地方政府的新增財源是0。不去感謝地方財源增加，卻一味抱怨不公平？那為何自己的區域“立委”卻不提案！



黃耀輝認為，如果從人均分配稅款來看，此次三讀修正後，高雄市每個人可均分2.72萬元、台南每人2.6萬元，完全高過新北市的2.26萬元，根本沒有所謂的重北輕南情況。



“財政部”23日赴“立院”財委會專案報告並備詢，國民黨“立委”林德福質疑“財政部”在修正《財劃法》後發文表示“深表遺憾”，是否會感到慚愧？林德福說，以2024年來說超徵應有新台幣4900億元、2023年3860億元、2022年5237億元、2021年則有4327億元，平均每年超徵4500億元，不要再提特別預算，兩者應分開來看。



阮清華答詢表示，對於“財政部”回應“深感遺憾”不會感到羞愧，因為《財劃法》是根本大法，應要理性溝通。以2025年度預算數來說，要給地方的財源已達到1兆151億元，確實會影響到“中央”的施政，恐影響經建發展、社會福利及“國防”社會安全。



據“財政部”資料，過去5年歲入、歲出除2020年賸餘695億元外，其餘都是短絀，2023年短絀2229億元、2021年短絀1422億元、2020年短絀2757億元，分別占台灣內部生產毛額（GDP）0.7到1.4%，今年度預算數更預計短絀擴張到4904億元，占GDP1.9%。