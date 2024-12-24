邀中部縣市共享台中資源　盧秀燕擴大影響力

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，宣布市府發行的“台中通”APP下載次數再創紀錄，突破247萬人次，23日並與南投縣政府合作，開放南投縣加入APP系統，台中通、通南投，打造中部智慧生活圈，達到跨域治理成效，她並歡迎中部縣市加入，中台灣本來就有區域治理平台，樂見進一步數位區域整合，符合數位治理趨勢。



台中市政府24日召開市政會議，盧秀燕主持致詞表示，台中通APP在本屆台中購物節的催化下，下載次數在創新高紀錄，突破247萬人次，除了台中市民使用外，外縣市民眾也能透過台中通取得地方政府提供的數位公共服務。



盧秀燕指出，台中市政府23日與南投縣政府共同合作，開放南投縣加入台中通APP系統，許淑華縣長鑑於南投、台中是共同生活圈，有很多南投縣民到台中就業、就學、看病、逛街購物，南投縣加入台中通APP，兩縣市攜手合作，打造智慧生活圈。



盧秀燕說，南投縣已有100多家商家成為台中通特約店家，提供更多優惠，兩縣市攜手把餅做大，擴大資源，可望讓更多中部民眾受惠。數位力就是城市競爭力，台中市政府開地方政府之先，成立數位治理局，推動智慧城市建設，明年元旦起將改名為數位發展局，將在智慧城市、數位創新及跨域合作中，扮演更積極的角色。



盧秀燕表示，台中與南投的合作是數位區域整合的契機，期待南投的拋磚引玉，能讓合作模式擴及中部縣市，持續擴大“台中通”使用範圍。