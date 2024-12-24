郭正亮轟賴清德“尹錫悅第二”　都做邪惡的事

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月24日電／“立法院”會20日三讀通過“公職人員選舉罷免法修正案”、“憲法”訴訟法修正案”、“財政收支劃分法部分條文修正案”，綠營痛批藍白“毀憲亂政”，賴清德在臉書發文表示“民主紛爭要用更大的民主來解決”。對此，前“立委”郭正亮指出，中國國民黨找到跟台灣民眾黨合作的方式，未來推年改翻案，民進黨絕對擋不住。他直批賴清德心裡毫無民主可言，就是第二個尹錫悅，跟支持者一起都在做一些邪惡的事。



郭正亮23日在《大新聞大爆卦》節目指出，“國會”人數不夠，就是沒有籌碼啦！表決輸了就是輸了嘛。這個就是民主議會政治，你連這種ABC都不承認？你表決得贏？又不是差1票。這個是51比62，輸11票還想玩什麼？就是丟臉，最丟臉就是賴清德！第二丟臉叫柯建銘。



郭正亮強調，“柯建銘，法案過了啊，怎麼還沒有亡國啊？看你明年還在不在？如果國家沒有亡，那柯建銘怎麼還會在呢？”最該譴責的就是賴清德，賴清德還寫臉書，而且還說什麼“我們要維護民主程序”，所以找青鳥來維護民主程序？這邏輯通嗎？



“你根本就是第二個尹錫悅啦！講白了，心裡毫無民主可言。”郭正亮直言，“只差你...比較倒楣啦...因為尹錫悅先宣布戒嚴啦！事實上搞不好你心裡就這樣想？我認為他就是第二個尹錫悅！所以韓國人幫我們罵在前面，就是蟾蜍嘛，已經從青蛙進化到蟾蜍了，所以都在做一些邪惡的事情。我認為現在就是這樣。那你就再去弄嘛，把你的銳氣都磨光了，你看你民調會不會下降？我想接下來，國民黨大概就是這樣賭下去了！”



主持人問，民進黨是不是就擺明了要搞群眾運動？



郭正亮指出，好啊，那你衝進來！趕快衝進來啊？鼓勵鼓勵啊？群眾運動沒有用的啦！去看台灣的歷史，群眾運動，你如果沒有準備坐牢，都是假貨！一定要有人犧牲。以前好幾個群眾運動犧牲的前輩，詹益樺、鄭南榕，沒有到這個級別，你到底在反抗什麼？你的正當性最高？不然大家來討論法律？你討論不過別人！



郭正亮表示，接下來還有年金改革的修正，這個東西更容易引起群眾之間的衝突。想一想，軍公教會不會到現場？搞不好又重復一次，八百壯士又來了！還有很多退休的公務員、教員，接下來是要審這種東西。地方政府如果沒有動員就是沒有，年改這個是個別團體，“切身的利害耶！”保證一定一堆人到現場，那個反撲不得了！而且民進黨絕對擋不住。這個當然要看民眾黨怎麼投票，就要看國民黨怎麼去說服民眾黨。



郭正亮強調，民眾黨在乎的是那個揭弊者保護法，希望能列入優先議程，“欸，國民黨列了喔，列了喔！民進黨沒有來。”未來會愈來愈是這樣的情況，就是國民黨找到跟民眾黨合作的方法，站在對立面的就愈來愈是民進黨。