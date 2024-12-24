台灣十年民意檢驗　九大指標全部死當

新“國會”智庫召開“台灣10年，你滿意嗎？”民調發布記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月24日電（記者 俞敦平）新“國會”智庫今日發表“台灣10年，你滿意嗎？”民調結果，針對空氣品質、治安、詐騙、毒品問題等九大議題進行評估。結果顯示多數指標滿意度偏低，尤其在詐騙、政治對立、空氣污染等方面，民眾不滿意度居高不下。與會者高喊“台灣十年你滿意嗎？九大指標全部死當”，並痛批蔡“賴政府”內政施政不力，並呼籲民眾關注這些問題以影響未來政策方向。



新“國會”智庫與中國國民黨籍“立委”張嘉郡辦公室24日共同於“立法院”召開“台灣10年，你滿意嗎？”新“國會”智庫民調發布記者會。由中國國民黨籍“立委”羅智強主持，台大政治系教授左正東、中國國民黨籍“立委”張嘉郡、張智倫、游顥、廖先翔出席。



新“國會”智庫今日公布最新民調結果，涵蓋空氣品質、治安、詐騙問題等九大指標，反映台灣民眾對十年來生活品質的觀感。此次民調指出，超過七成的受訪者認為政治對立嚴重，另有高達88.2%的民眾認為詐騙問題比十年前更加猖獗。多項數據顯示，民眾對現況感到不滿，特別是民進黨長期執政下的內政績效未獲認可。



羅智強指出，九大指標的民意回饋顯示，從空氣品質到缺電問題，民進黨的內政施政全面失敗。他強調，即使是民進黨支持者也對多項指標表示不滿，尤其在空氣品質和清廉度上，超過半數的綠營支持者認為情況惡化。他認為，這份調查揭示了政府施政的無力與民眾信心的流失。



張嘉郡則關注能源政策對民生的影響。她表示，非核家園政策導致了空污與缺電雙重問題，55.3%的民眾認為台灣面臨缺電困境，而61.3%認為空氣品質不如十年前。她批評現政府能源政策背離民意，呼籲重新審視核能的可行性以緩解電力與污染問題。



廖先翔回顧了十年前的社會氛圍，從太陽花運動到今日的政治現況，他認為民進黨未能兌現當初改變台灣的承諾。民調結果顯示，認為政治更加對立的受訪者達74.8%，顯示“賴政府”未能改善撕裂的政治環境。