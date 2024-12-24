左正東：台政治對立與冷漠升溫　青年憂戰爭

左正東。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月24日電（記者 俞敦平）“新國會智庫”今日公布最新民調，對此台大政治系教授左正東指出，此次民調反映台灣社會的藍綠分歧與部分共識。關於政府清廉、司法信任及缺電等議題，藍綠支持者看法對立，而對詐騙、毒品和政治對立則呈現一致憂慮。戰爭風險成為焦點，特別是20至29歲年輕族群感受最深。左正東警告政治冷漠的升溫，呼籲執政者化解對立，改善政治生態。



24日，“新國會智庫”與中國國民黨籍“立委”張嘉郡共同召開“台灣10年，你滿意嗎？”“新國會智庫”民調發布記者會。由中國國民黨籍“立委”羅智強主持，台大政治系教授左正東、中國國民黨籍“立委”張嘉郡、張智倫、游顥、廖先翔出席。



在記者會中，左正東表示，此次民調提供了寶貴的視角，幫助我們瞭解不同族群與世代的關注點。他指出，民調的結果反映出幾個重要趨勢，其中，藍綠陣營在“政府清廉”、“司法信任”及“缺電”等議題上的對立尤為明顯。例如，泛綠支持者對政府清廉度和司法信任的認同度相對較高，而泛藍支持者則呈現出明顯的質疑態度。值得注意的是，對於是否面臨缺電問題，多數民進黨支持者認為台灣並無缺電，然而整體民調中，有55.3%的受訪者認為台灣存在缺電問題，顯示此議題仍具爭議性。



另一方面，左正東特別強調戰爭風險的議題。他指出，儘管民進黨的支持者相對認為台灣面臨戰爭的可能性並未顯著上升，但仍有44%的泛綠支持者感受到戰爭風險的增加。整體數據顯示，有55.9%的民眾認為戰爭風險比十年前提高，這在各分層中一致性較高，突顯此議題的重要性。

