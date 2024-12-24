蔡壁如不排除選黨主席　黃國昌證實曾約見面

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲16日傳出欲請辭黨主席消息，民眾黨創黨元老蔡壁如表態參選民眾黨中央委員、不排除參選黨主席，並將展開溝通整合之旅。民眾黨“立委”黃國昌24日證實，蔡壁如在上個禮拜曾約他20日見面。



蔡壁如日前向外界表態，已傳訊息給中國國民黨籍台中市長盧秀燕的助理說要辭去台中市政府顧問一職，希望安排時間與盧會面，而她也將參選民眾黨中央委員，若黃國昌、民眾黨中央委員林富男願意參選黨主席，她會舉雙手雙腳贊成，若有人要出來，她會支持，並展開溝通整合之旅。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“大法官投票意願與時事聯訪”記者會，民眾黨團總召黃國昌、黨團副總召吳春城、黨團幹事長麥玉珍、陳昭姿、林國成、張啟楷等人出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時，全程以“壁如姐”尊稱蔡壁如，他表示，壁如姐在上個禮拜曾約他20日見面，但他跟壁如姐說明，20日“立法院”審查三大法案會非常忙，完全沒辦法，因為他的工作會是以“立法院”為主。



黃國昌說，民眾黨是一個內部溝通非常順暢的政黨，見不見面其實是非常小的事情，最重要的是民眾黨如今面臨民進黨政府的追殺與政治攻擊，全黨上下所有的黨公職應在自己的工作崗位上把本分做好，才能無愧支持者的期待。