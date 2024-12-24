廖先翔：民進黨改革訴求全低迷　綠粉也不滿

藍委廖先翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月24日電（記者 俞敦平）由中國國民黨籍“立委”羅智強成立的“新國會智庫”今日發布民調，中國國民黨籍“立委”廖先翔指出，十年前太陽花運動曾被寄託改革希望，但十年後九大內政指標全面低迷，連民進黨支持者也表達不滿，滿意度全面低於民進黨的40%基本盤。特別是在兩岸關係與政治和諧度上，負面評價比例高居不下。他批評因太陽花運動而獲得執政的民進黨未能實現承諾，並呼籲賴清德正視民意，摒棄對立，專注解決台灣的問題。



“新國會智庫”與中國國民黨籍“立委”張嘉郡辦公室24日共同於“立法院”召開“台灣10年，你滿意嗎？”“新國會智庫”民調發布記者會。由中國國民黨籍“立委”羅智強主持，台大政治系教授左正東、中國國民黨籍“立委”張嘉郡、張智倫、游顥、廖先翔出席。



廖先翔首先直接指出，這次民調的數據顯示台灣在過去十年的變化令人失望。他表示，雖然事前已預測民調結果可能不理想，但看到實際數字仍感到震驚。他指出，九大調查指標中，無一能反映正向成長，部分項目的正面回饋甚至低於10%。他特別提及，十年前發生了具有指標性的太陽花運動，那場運動承載了許多台灣青年與公民對台灣改革的期盼。然而，十年過去，社會變化似乎未能如當初預想的方向發展。



廖先翔指出，根據民調結果，多數民眾認為包括空氣品質、治安、詐騙與毒品問題等方面的情況皆較十年前惡化。特別是在兩岸關係與政治和諧度上，負面評價比例高居不下。



廖先翔強調，民進黨執政多年，卻未能有效改善民眾對政府廉潔度與司法信任度的看法，甚至在政治對立上有加劇趨勢。

