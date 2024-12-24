王義川對孩子講惡修三法　郭正亮：演給賴看

綠委王義川分享自己對小朋友宣講“白藍惡修三法”的畫面。（ycwangriver1 threads） 中評社台北12月24日電／“立法院”日前三讀通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》等三項修正案，綠營強烈不滿。民進黨“立委”王義川竟分享自己對小朋友宣講“白藍惡修三法”的畫面，引發各界砲轟。前“立委”郭正亮認為王義川是故意演給賴清德看的、討他歡心。因為賴清德就是鬥雞性格，連政治ABC怎麼跟人相處都不會，至今一點改進都沒有。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮23日在《大新聞大爆卦》節目表示，王義川是跳樑小丑跟著賴清德在演而已，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也是。說什麼三個法案通過就“亡國”，禍源都是賴清德本人。賴清德有願意召開朝野協商，不希望“立院”再有那麼大的衝突？完全沒有。賴清德是個鬥雞，這次他用中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜去當美國總統就職祝賀團，好像有一點改進？事實上也沒有。一定是賴去找人，被人家打回票，才輪到韓國瑜去。韓國瑜最好也不要去太久，因為“立法院”又要生事了。



郭正亮提到，23日看到黃姓媒體人建議：賴清德就跟台灣民眾黨合作嘛！民眾黨主席柯文哲都要被判刑了，還在說民眾黨要跟賴合作？絕無可能。賴把人家黨主席給抓了，也不跟國民黨主席朱立倫、韓國瑜碰面，“還說立法權要尊重你？全世界哪有這種事”？法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）硬是不要用左翼提名人選的當總理，結果左翼跟右翼合作，先把馬克龍幹掉再說。



郭正亮認為，賴清德連政治最基本的...跟人家相處，然後在談判中尋求競爭與合作，他這個都不會！賴就獨霸天下、就獨裁嘛！那麼獨裁，鬥雞一隻，當然永無寧日！大家就跟著賴清德演。因為王義川是民進黨不分區“立委”，他當然要去討賴清德的歡心。“所以我認為他是故意的，他知道會有新聞，故意的啦！所以大家都在演給他（賴清德）看”。