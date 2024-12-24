公糧收購僅漲1.5元　藍委：幫農民討公道

左起，藍委涂權吉、蘇清泉、林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月24日電（記者 楊騰凱）“立法院”上會期通過中國國民黨團決議，讓公糧收購價格每公斤調漲新台幣5元，不過“農業部”昨天公布行政措施，僅調漲1.5元。國民黨團今日上午召開記者會，怒轟“行政院”、“農業部”違反“立院”決議，把農民當乞丐欺負、敷衍，賴清德、“行政院長”卓榮泰對得起農民嗎？農民是民進黨心中最好欺負的一塊嗎？國民黨團強調，若“農業部”不遵守“立院”決議，國民黨團將大刪“農業部”預算，幫農民討公道。



國民黨團今日召開“農民13年的等待，只換來1.5元的敷衍？”記者會，由書記長林思銘主持，“立委”張嘉郡、丁學忠、蘇清泉、王育敏、涂權吉、許宇甄出席。



“立法院”上會期通過國民黨團決議，公糧收購價格應從每公斤23元調漲至28元，每公斤增加5元。不過“農業部”昨天公布公糧收購措施，收購價格每公斤只調漲1.5元，與“立院”決議相去甚遠。



林思銘表示，“立法院”上會期通過決議，要讓公糧收購每公斤調漲5元，“農業部”昨天又公然違反“立院”決議，只調漲每公斤1.5元，行政單位公然違反“立法院”決議，這不是戒嚴“立院”，什麼才是戒嚴“立院”？不遵守“立院”決議，賴清德還談什麼民主法治？



林思銘指出，1.5元與“立院”決議差了3.5元，對農民非常不重視，“農業部”養網軍不手軟，明年編列高昂宣傳費，反觀公糧收購每公斤只增加1.5元，連買肥料都不夠。過去13年基本工資從1萬7000元漲到2萬7000元，漲了超過50%，反觀公糧收購只從23元漲到24.5元，漲幅衹有6.5%，賴清德、卓榮泰對得起農民嗎？農民是民進黨心中最好欺負的一塊嗎？“農業部”很丟臉。



張嘉郡表示，“農業部”前段時間以來不斷醜化公糧收購議題，最後農民只收到調漲1.5元的敷衍，這是大家可以接受的嗎？不照顧農民的就是民進黨，這13年來台灣農民忍受生產成本增加，付出這麼多辛勞，“農業部”卻用這樣敷衍的態度對待，我們絕對不接受，我們要求“行政院”尊重“立法院”決議，落實照顧農民每公斤提高到5元。



許宇甄表示，我們要求“行政院”、“農業部”遵守“立院”決議，公糧收購價格要調高5元，否則我們會刪除“農業部”及“行政院”的預算，幫農民討公道。



蘇清泉也怒轟，1.5元怎麼來的？我們農民是乞丐嗎？要求你嗎？民進黨政府真的是不要臉。