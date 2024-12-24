多人缺席表決　葉元之嘲諷綠委奧斯卡級演技

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月24日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葉元之針對《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案表決結果，嘲諷民進黨在“立法院”的抗爭行為根本是“奧斯卡級演技”，批評其對外表態激烈，實際卻缺乏實質行動，甚至刻意放任部分“立委”缺席，凸顯內部分裂與策略矛盾。



“立法院”20日經過多日的激烈肢體衝突，甚至有在外抗議的青鳥試圖衝入“立院”的情況發生，終於通過國民黨推動的《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案。民眾黨總召黃國昌則在日前直播時爆料，《財劃法》表決時，民進黨雖有51席“立委”，卻僅47人到場，最終輸給國民黨全的48票。他批評民進黨對外聲稱全力阻擋，實際卻行動不足，更爆料部分民進黨“立委”在關鍵投票當天缺席，甚至去與新潮流大老吳乃仁聚會，反映內部分裂與抗爭的不認真。



對此，葉元之指出，民進黨“立委”雖然在議場內外動員抗議，聲稱要全力阻擋國民黨法案，但實際在表決過程中卻明顯鬆散。他提到，民進黨不僅未能有效組織所有席次到場投票，甚至還有多名“立委”中途離場，讓藍營得以些微優勢通過修正案。葉元之揶揄，這樣的行為完全與民進黨高調的“護民主”立場背道而馳，根本是一場為輿論打造的表演。



葉元之回憶，當日在“立法院”主席台攻防中，民進黨的防守力度遠低於預期。他透露，部分民進黨“立委”原來心裡盤算的策略可能是刻意讓國民黨占據主席台，再利用外部抗議的青鳥衝入並癱瘓“立法院”，而非靠自己的力量阻擋修法。葉元之認為，這種“表演式抗爭”的目的在於誇大民進黨的努力，實際上則放任表決失利，讓外界誤以為問題出在席次不足，而非行動不力。

