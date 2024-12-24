財劃法若過將砍社福　葉元之批綠營威脅民眾

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葉元之今日受訪時，批評“行政院”以削減育兒津貼、教育經費等的說法反制藍白通過財劃法，想要以民生預算威脅民眾，是以情緒化手段製造恐慌。



“立法院”20日經過多日的激烈肢體衝突，甚至有在外抗議的青鳥試圖衝入“立院”的情況發生，終於通過國民黨推動的《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案。“行政院”於稍後發表聲明，對財劃法通過表達遺憾，認為未取得“中央”與地方共識即倉促通過，將對明年度總預算造成嚴重衝擊，可能需要重新編列。“行政院”強調，新法導致地方政府收入增加，但支出卻未相應調整，恐影響社福、教育等重要項目的預算執行。“行政院”正評估憲政救濟手段，強調將以合法合憲方式因應，確保政府運作與財政穩定。



對此，葉元之今日受訪時，對“行政院”的回應提出批評，認為“行政院”的說法情緒化且缺乏法律基礎。他表示，理論上修法生效應適用於下一年度預算，而非當前已經進行審查的明年度預算。他質疑“行政院”針對重新編列預算的法律依據，認為其論點不明確。葉元之批評“行政院”過程中釋放出許多“謊言”，例如聲稱育兒津貼、教育經費等法定預算將因此受到削減。他強調，這些項目屬於法定支出，並不應受到修法的影響。



此外，葉元之對於“行政院”將重點放在削減“國防”、教育、防災等預算提出質疑，認為“中央”應優先檢討“不必要的支出”，例如某些大型開發計劃或光電相關預算。他指控民進黨的操作是刻意以民生預算威脅，製造民眾恐慌，進一步攻擊在野黨的修法行動。