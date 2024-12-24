7大法官人選全遭封殺　傅崐萁：賴清德跛鴨

大法官人事同意權開票統計。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月24日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日針對7名大法官被提名人進行表決，出乎意料，民進黨團也對劉靜怡投下不同意票，7名大法官人選全軍覆沒。中國國民黨團總召傅崐萁表示，朝野一致封殺大法官人事，形同對賴清德的不信任案，賴清德已成為“跛鴨總統”。



民進黨團為何封殺賴清德提名的大法官人選？引發熱議。傅崐萁指出，民進黨總召柯建銘有道德勇氣，能夠敢於對抗賴清德，不適當的人就予以封殺。



“司法院”大法官共15席，其中7席任期10月底屆滿，包括“司法院”正副院長。府方8月底提名7名新任大法官人選，包括“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



今日上午“立法院”對大法官人事案進行投票表決，國民黨團對7人全數封殺，民眾黨團則封殺6人，僅對台灣大學“國家發展研究所”教授劉靜怡投下同意票。



民進黨團若對7名大法官人選全數投下同意票，至少可以保住劉靜怡一席大法官，不料民進黨團同意其他6人，唯獨反對劉靜怡，導致7名大法官人事在“立院”全數遭到封殺。



傅崐萁今日受訪表示，大法官先前透過“釋憲”否定“立法院”聽證權、調查權，造成台灣“立院”成為全球民主之恥。此次賴清德新提名的7名大法官，在朝野一致之下全數封殺，這顯示大家一致認為，這7名大法官被提名人不適格也不適任。



傅崐萁表示，今天朝野同心，“立法院”對大法官的同意權行使結果，形同對賴清德的不信任案，賴清德提了7名大法官人選想箝制“立法院”，今天已經全數遭到封殺，讓賴清德成為“跛鴨總統”。