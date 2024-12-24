漲公糧決議遭打折！民眾黨喊挺農民上街頭

民眾黨委員張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）“立法院”在藍白聯手下，7月決議每公斤公糧收購價調漲新台幣5元，但台“農業部”昨天公布每公斤調高到24.5元，僅調漲1.5元。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌24日嗆，要求“行政院長”卓榮泰清楚地向農民報告，若卓榮泰還是躲起來，當農民北上抗議時，民眾黨8席“立委”會與農民站在一起！



民眾黨“立委”張啟楷強調，農民非常憤怒，農民最近會上街頭，我們8位“立委”會支持農民，一定會奮戰到底！



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“大法官投票意願與時事聯訪”記者會，民眾黨團總召黃國昌、黨團副總召吳春城、黨團幹事長麥玉珍、陳昭姿、林國成、張啟楷等人出席。



張啟楷表示，“農業部”昨天狠狠打了卓榮泰一個巴掌，辛苦打拚的農民苦苦等待13年，依舊等不到公糧收購價格調整，“立法院”通過主決議每公斤調高5元，“農業部”孵蛋孵了1個半月，端出來的菜打折又打折，“農業部長”陳駿季還公然說謊，稱有些地方已經調高至5元。



張啟楷質疑，“立法院”上個會期通過每公斤調高5元的決議，卻被“農業部”打折再打折，這不是欺騙農民，什麼才是欺騙？過去13年來公糧收購價從未調高，但物價卻大幅上漲，“賴政府”這種態度完全不顧農民的死活，卓榮泰的信用破產，找在野黨溝通卻一再跳票。“行政院”必須立即補救這一缺失，否則農民的憤怒將難以平息。