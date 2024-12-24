蔡壁如：林富男若願承擔民眾黨主席　我支持

民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲16日傳出欲請辭黨主席消息，民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如表態參選民眾黨中央委員、不排除參選黨主席，並將展開溝通整合之旅。蔡壁如24日受訪時說，“如果林富男願意出來承擔，我舉雙手雙腳贊成，我也會極力的去支持他”，如果沒人要扛，不能讓黨無窮盡的耗，會消耗殆盡，當大家團結起來，把民眾黨救起來才真正救到柯文哲。



對此，林富男並未回應。



媒體報導，蔡壁如說，彩虹都七種顏色，黨內有多元文化每個人都可以講話，這也是很正常的民主政黨。大家傳說林富男最可能接主席，“如果林富男願意出來承擔，我舉雙手雙腳贊成，我也會極力的去支持他”。



蔡壁如表示，這時間點，大家覺得說蔡壁如來搶黨主席，其實黨不管怎樣，“如果有人出來領導黨，讓黨強大，如果民眾黨民調20%，賴清德敢重判？”所以當民眾黨團結起來，民眾黨強壯的話，就可救柯文哲，這是她的思考邏輯，這是她今天想要站出來的原因，會不會成功不知道，但盡力做沒有遺憾。



蔡壁如說，如果有人要扛、又很熟悉黨務，當然就全力團結支持他；如果沒人要扛，不能讓黨無窮盡的耗，會消耗殆盡。



蔡壁如也提到，現在小草的想法會覺得，誰說要改選黨主席誰就是叛徒，“我瞭解他們的心情，我也接受他們的想法”，但是整個黨，她還是那句話，當大家團結起來，把民眾黨救起來才真正救到柯文哲。



但蔡壁如也說，柯文哲首先要撐住，他心裡素質應該夠強大吧？她不知道，因為現在都被打擊了。