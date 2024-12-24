視察地方建設　賴清德、侯友宜互動佳

新北市消防局在慈濟板橋區舉辦防災協作中心開設演練，賴清德在劉世芳及侯友宜陪同下出席演練。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）新北市消防局今天在慈濟板橋區舉辦防災協作中心開設演練。賴清德也前往視察。新北市侯友宜致詞也強調，大家全心全力守護“國家安全”，不分前線、後方，大家一定要團結一致，好好為這塊土裡家園做好防衛。“內政部長”劉世芳致詞更稱讚新北市是五星級示範區。



賴清德與侯友宜在2024大選是競爭對手，但今天看起來兩人互動不錯，侯友宜提前10分鐘抵達，等待賴到。後來講解演練時，兩人也不時交換意見，賴致詞更是大力肯定侯友宜。



今天防災協作中心開設以模擬6.6級地震，劉世芳表示，新北市是五星級示範區，今天才會選定這裡。更重要是民間團體參與，不只是展望會，還有宗教團體等，也從日本引進防災士觀念，新北市消防局單位合作已經超過8千位防災士。基本訓練團結合作起來。全社會防衛任性維持政府運作、“國家安全”，以及民眾安全都是政府的責任。



新北市政府特別安排於財團法人佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂辦理板橋區防災協作中心運作演練，除了侯友宜，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文也共同參與。



顏博文提到，大家以為是作秀，但其實不是，台灣可以強烈整合防災協作令人非常驚訝，災區收容中心對於災民心理支持，以及小孩教育還動員大學生輔導功課。板橋靜思堂2018年啟動一個計劃，想要看看社會投資報酬率，投入一塊錢能有多少的回報，這些穿慈濟服裝志工都是無償，“出國”去賑災自費，還要被扣薪水，捐榮董、捐器管等，他真的沒也看過這樣的團體，他以身為慈濟人為榮，這是跨越宗教、種族的救援。

