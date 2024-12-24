綠跑票7位大法官人選團滅　柯建銘：賴尊重

柯建銘表示，在同意權行使前有打電話告知賴清德。（取自民進黨網站） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）賴清德提名的司法正副院長與5位大法官被提名人今天全數被“立法院”否決，民進黨也對提名人劉靜怡投下反對票，引起嘩然。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天表示，今天黨團會議前有打電話給賴清德，賴是“立委”出身絕對尊重。



國民黨“立法院”黨團早上決議7位大法官全數封殺。台灣民眾黨則只同意劉靜怡，民進黨團則是不同意劉靜怡，三黨完全沒交集之下，導致7位大法官被提名人全數被封殺。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



“立法院”今天舉行大法官人事同意權案記名投票表決，儘管“總統府”事前率團赴“國會”拉票，但民進黨“立院”黨團並未替賴清德提名的7位大法官被提人背書，黨團決議封殺劉靜怡，從現場被拍到的投票單可發現，柯建銘也對劉靜怡蓋下反對票。執政黨大黨鞭率“立委”集體投下反對票。



柯建銘稍後在黨團記者會上表示，黨團會議前打電話給賴清德，過去賴提名，我們不知道他要提誰，在權力分立原則下，黨團負責黨團工作，提誰我們黨團不知道，這是長期有默契。賴是“立委”出身，最後一刻打電話，我們就說“國會”自主，賴也說絕對尊重。



“司法院”大法官共15席，其中7席任期10月底屆滿，其中包括“司法院”正副院長。府方8月底已經提名7名新任大法官人選，包括“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。