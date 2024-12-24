劉靜怡遭藍綠封殺　管中閔寫3遍“大快人心”

大法官被提名人劉靜怡遭藍綠集體封殺，管中閔24日在臉書發文寫3遍，“大快人心”。（CM Kuan臉書） 中評社台北12月24日電／“立法院”院會24日進行大法官人事同意權投票，被提名人之一、台灣大學“國發所”長劉靜怡不僅被國民黨團封殺，民進黨“立委”也集體投反對票，僅獲民眾黨8張同意票，是7位被提名人中得票數最低。台灣大學前校長管中閔隨即在臉書發文，以紅底白字寫3遍，“大快人心，大快人心，大快人心”！



管中閔日前在臉書引述“大學的脊梁”一書內容指出，當年看到攻擊他的新聞時，瞬間怒火上升，站起來時胸口劇痛，“這一切，思之猶有餘恨”。該名攻擊者當時連續數月，寫一大堆造謠和汙衊他的貼文，作為其他媒體惡意攻擊的資料。而這位在研究室內不停發臉書文造謠、汙衊別人的“劉姓教師”，被提名為大法官，但此人對自己“國發所”的論文抄襲卻視而不見。



管中閔對劉靜怡相當感冒，甚至一度表示“我聽到這名字就不舒服，渾身像被針刺一樣”。管曾說，有一段時間晚上無法躺著睡覺，就是因為劉的發文，直言她“不會平衡，以造謠、抹黑為能事的人，要怎麼守護‘憲法’”。



“立法院”24日行使7名大法官人事同意權投票，藍白不同調。中國國民黨“立法院”黨團全面封殺，台灣民眾黨團支持劉靜怡，反而是民進黨團也決定封殺劉。因為她曾質疑蔡英文博士論文，批評政委陳時中、綠委王義川。最後劉靜怡僅獲8張同意票、105張不同意票。