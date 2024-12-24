陳其邁揭私下對話批失信　柯志恩：綠破局

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社高雄12月24日電（記者 蔣繼平）《財政收支劃分法》修正案三讀通過後仍爭論不休，綠營執政的高雄市也持續對有機會代表中國國民黨參選2026市長的藍委柯志恩持續猛打。再兩年即將卸任的民進黨籍高雄市長陳其邁今天透露私人對話並批柯志恩失信。柯志恩則反指是“民進黨“立院”黨團突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢”。



陳其邁24日在高雄市政府市政會議前受訪時表示，本月11日晚上有1個行程碰到柯志恩，柯志恩說“這個會期財劃法不會通過”，因此他認為朝野還有討論時間，能討論一個比較好的版本，未料20日“立法院”院會就突然變更近4個版本，也沒有經過討論，就強行通過法案。



除了公開兩人之間的對話，陳其邁更說“柯志恩身為國民黨的政策會執行長，都已經跟市長講這個還有討論的餘地，我覺得這個是失信於我，假如有什麼情勢變更，理論上也應該告知。”



對此，柯志恩辦公室透過新聞稿回應，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且“立院”情勢瞬息萬變，“我們一直希望朝野能夠有更多協商討論空間”，但沒想到上周四晚上，民進黨“立院”黨團突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。