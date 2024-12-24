傳柯文哲抱怨遭政治迫害是台灣悲哀

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率圖利案，遭羈押禁見。日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修。但民眾黨舉行緊急應變會議，卻否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。根據《鏡週刊》報導，消息人士揭露柯文哲抱怨，自己是228事件受害者家庭出身，當年他阿公被國民黨抓去，如今他也遭政治迫害被抓，“真的是台灣的悲哀”。



《鏡週刊》指出，因民眾黨章只有規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭方式。法官認為，依法理，柯文哲親筆簽名聲明請辭的書面送給黨秘書長後，即是“意思表示到達，生辭職效力”。這是指柯文哲交辭職聲明給周榆修時就能傳達有效辭職意思，並非代表辭職生效。民眾黨要不要准柯文哲辭，法院無權干涉。



報導根據知情人士透露，柯文哲自9月5日遭羈押禁見後，被問到關鍵金流等問題，大多都以“我不知道”、“無法回答”回應。他強調自己不管錢，因為和妻子陳佩琪結婚第一晚，就把存摺及印章交給太太了，不然就要吵架。柯文哲堅稱自己遭到“政治迫害”、“羅織罪名”，還重提自己是228事件受害者家庭出身，當年他的阿公被國民黨抓去，如今他被抓，“真的是台灣的悲哀”。



此外，柯文哲辯稱，自己是醫生，都在救人，不會害人，也不會貪汙，並反問：“難道醫生會為了賺錢就多割病人一塊器官嗎”？



報導指出，柯文哲經常說李登輝生前曾交代他，台灣要有兩個本土政黨，要柯文哲努力，讓民眾黨活過10年和民進黨競爭。民眾黨人士透露近日黨內在討論柯文哲起訴後的答辯方向，強調柯的所作所為是為了台灣第三勢力的長期存在，不可能貪汙。