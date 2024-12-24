柯建銘：投劉靜怡開除黨籍　有致電賴說明

柯建銘（右）。(照：民進黨立院黨團臉書粉專) 中評社台北12月24日電／“立法院”24日進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席“立委”對劉靜怡投下反對票。對此，民進黨團總召柯建銘證實事前有致電賴清德，賴表示尊重，黨團會議結論要一致決權，並祭出黨紀，投給劉靜怡的人開除黨籍。



大法官被提名人劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



民進黨團中午召開記者會，柯建銘表示，權力分立原則底下，“國會”自主、黨團自主，這很清楚，開黨團會議以前，他打一通電話給賴清德表示：“我們今天是‘國會’自主、黨團自主”，賴說自己是黨團出身，他當過“立委”，當然絕對尊重。



柯建銘說，賴清德提名絕對尊重，但提名後黨團怎麼投票是黨團自主的事情，賴清德提名後，既然劉靜怡一路罵民進黨，過去罵小英貪污、論文是假的、罵蘇貞昌貪污，所有案子，疫苗、採購、雞蛋都貪污，審查會的時候也是一樣照罵，甚至羞辱民進黨“立委”王義川，“今天投票給劉靜怡，這是不是自殺就好了”。



柯建銘透露，黨團會議結論要一致決，全部反對劉靜怡，並祭出黨紀，投給劉靜怡的人開除黨籍，這是罕見的，這是黨團會議結論，大家全部贊成，之後就陸續排隊投票。