柯辭黨魁掀小草退黨潮？張啟楷：彰雲嘉沒有

民眾黨委員張啟楷接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲16日欲請辭黨主席，消息一出傳出有“小草退黨潮”。台灣民眾黨“立委”、民眾黨嘉義黨部主委張啟楷24日否認道，他督導的嘉義、彰化、雲林沒有所謂的小草出走潮。黨中央還未收到柯文哲辭職的信，而黨內已決定由緊急應變小組集體領導，一切運作如常。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日下午在“立法院”議場前接受媒體聯訪，民眾黨8席“立委”均到場，包括黃國昌、林國成、吳春城、張啟楷、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林憶君。



張啟楷接受媒體訪問時表示，他負責督導彰化、雲林、嘉義，他必須明確地講，這些地區沒有所謂的小草出走潮，這段時間加入民眾黨的人還比離開的人多。地方黨部還做了許多公益，相關活動不止沒有減少，而且非常多。



張啟楷說，到目前為止，民眾黨中央黨部都沒接到柯文哲要請辭的書信，按照民眾黨的黨章制度，我們決定全力慰留柯文哲，他了解的柯文哲非常愛護民眾黨，經過我們的慰留後也不會離開民眾黨，且黨內已決議以緊急應變小組集體領導，8席民眾黨“立委”也參與運作，一切非常順暢。



張啟楷強調，我們已有一套安穩度過難關的機制了，民眾黨看起來危機很多，但我們一方面力挺柯文哲，爭取司法公平，另一方面也如常運作，民眾黨可以度過這個難關，鋼鐵小草的向心力會更強。