白議員陳宥丞戴智慧眼鏡應訊檢方分他案了解

民眾黨北市議員陳宥丞日前以證人身分到台北地檢署，但網紅四叉貓爆料，陳宥丞臉上竟然配戴“Meta智慧眼鏡”。(照:四叉貓粉專) 中評社台北12月24日電／台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，日前以證人身分傳喚民眾黨北市議員陳宥丞到案，但網紅四叉貓爆料，陳宥丞臉上竟然配戴“Meta智慧眼鏡”，該眼鏡不但有錄影、錄音和通話等多種功能，引發熱議。北檢24日表示，已將陳宥丞列為妨害祕密罪“他字案”被告。



北檢偵辦政治獻金案已近尾聲，檢察官正撰寫結案書類，並密集提訊、傳喚被告與證人說明。檢調12月17日原約談陳宥丞作證，但陳宥丞因出席雙城論壇，請假未到，另通知他20日上午再到“法務部調查局”北部地區機動站作證，下午自行前往北檢複訊後請回。



網紅四叉貓23日在臉書發文，表示根據新聞畫面顯示，平時在螢光幕前不會以戴眼鏡造型亮相的陳宥丞卻戴起眼鏡，陳宥丞疑戴的是擁有拍攝錄影功能、通話功能，以及AI語音助手，可以智能語音操控，甚至支援即時翻譯功能的“Ray-Ban Meta智慧眼鏡”。引發熱議。



對此，陳宥丞發聲明回應，應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時佩戴，並無在審訊過程中使用，相信檢調現場都有錄音錄影，可證明自己在應訊過程中並無使用。



陳宥丞說，當天應訊期間全程配合檢調，所有行為都符合規範，希望外界尊重事實，不需過度解讀，避免造成不必要的誤會。



不過，北檢今表示，針對陳男疑似配戴具有錄影（音）功能的智慧眼鏡一事，已分“他字案”，進行了解是否有涉及不法行為。



北檢表示，初步研判，陳宥丞可能觸犯的法條為刑法第315條之1第2款，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者；違者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。