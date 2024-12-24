蔣萬安、侯友宜秀好交情　爭取輝達互不讓

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月24日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜24日同台推廣2025雙北世界壯年運動會熱絡互動。但被問到傳出輝達（Nvidia）有意在台北市設立海外總部，蔣、侯則如兄弟爬山、各自努力，都表達會積極推出相關優惠措施。



輝達有意在台灣興建海外企業總部，傳出台北市為優先之選，但土地需求達3公頃，北市何處有地引起質疑，民進黨台北市議員何孟樺爆料，北市府提供的潛在土地方案僅1.38公頃，與輝達需求相去甚遠。



2025雙北世界壯年運動會第8次組織委員會24日在新北市政府舉辦，與會的有蔣萬安、侯友宜、新北市副市長劉和然、“教育部”體育署副署長房瑞文、“內政部”秘書處長施明賜、“外交部”非政府組織國際事務部會專委吳芬滿、台北市體育局長王泓翔、新北市副秘書長龔雅雯、體育局長洪玉玲、體總秘書長劉富福、桃園市、新竹市、宜蘭縣代表等。



蔣萬安、侯友宜先在大禮堂旁的新聞發布室同台，2人頻頻握手、寒暄、熱情互動。針對不到半年要舉辦的世壯運，蔣萬安、侯友宜都不約而同報名了桌球比賽，侯友宜更說要請桌球奧運選手陳思羽教他，2人都鼓勵海內外好手報名，明年元月16日還會邀駐台大使來新北市體育館。



但被媒體問到，輝達執行長黃仁勳說要在台灣北部設海外總部廠，民進黨籍台北市議員何孟樺爆台北市想要提供輝達的土地是北投士林科技園區3公頃土地，蔣、侯則不遑多讓，各自展現積極爭取態度。



蔣萬安表示，台北市政府一直都和輝達有保持非常密切的聯繫和溝通，一定會盡全力克服一切困難，全力來爭取輝達在台北設立總部，一直都在盤點，也把各項的方案來跟輝達溝通。



侯友宜則表示，新北市不斷積極向輝達爭取設廠在新北，全台AI產業最重要的前50強中，新北市占了26強，新北市有準備非常適當的地點，還有優惠措施，都跟輝達報告。當然無論結果如何，他都積極希望台灣經濟好，輝達進駐設廠會更好。