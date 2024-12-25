中評關注：綠委封殺大法官有更大謀略?

民進黨“立法院”黨團。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電（記者 楊騰凱）“立法院”昨日表決大法官人事案，出乎意料，民進黨團一致反對大法官被提名人劉靜怡，導致7名大法官被提名人全軍覆沒。民進黨團形同重重打臉賴，背後動機不單純。若大法官缺額形同癱瘓“憲法法庭”，斷絕體制內反制在野的管道，下一步就是讓青鳥佔領“立院”？群眾路線上場。



“司法院”大法官共15席，其中7席任期10月底屆滿，包括“司法院”正副院長。府方8月底提名7名新任大法官人選，其中“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



“立院”24日上午表決大法官人事案，國民黨團決定7人全數封殺，民眾黨團則封殺6人，僅對台灣大學“國家發展研究所”教授劉靜怡投下同意票。假設民進黨團全數投下同意票，至少可以保住劉靜怡一席，不料民進黨團同意其他6人，唯獨反對劉靜怡，導致7名大法官被提名人全數遭封殺。



民進黨團形同打臉賴清德的大動作令各界震驚，事後民進黨團總召柯建銘表示，事前有致電賴清德，表明“黨團自主”的立場，並取得賴的理解。不過民進黨團究竟葫蘆裡賣什麼藥？仍舊受到各界好奇。



目前藍營方面分析認為，民進黨籍“立委”是透過大法官人事案對賴清德敲山震虎，對賴的領導風格表達不滿。然而民進黨團此次在大法官人事上與賴意見不同是事實，但民進黨團所打的主意，尤其是柯建銘的算盤，或是不見得只是對賴的領導風格抒發不滿這麼單純。



進一步來看，民進黨團“協助”在野封殺大法官人事案後，加上藍白合力通過《“憲法”訴訟法》，新法規定，召開“憲法法庭”的門檻為10席大法官，另外至少要有9人才能做出“違憲”判決，新提名的大法官7人又全數被封殺，現有的8名大法官並不足召開“憲法法庭”的法定人數。

