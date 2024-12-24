台官方未撤禁團令　蔣、侯齊盼賴聽民意

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月24日電（記者 張穎齊）上海市副市長華源日前在台出席雙城論壇時拋出“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊”，台灣旅遊業者紛紛要求台官方應即解除禁團令。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜24日均表示，兩岸透過觀光文化交流、善意溝通才能帶動產業興盛，希望“中央”政府聆聽基層民意聲音，妥善處理。



2025雙北世界壯年運動會第8次組織委員會24日在新北市政府舉辦，與會的有蔣萬安、侯友宜、新北市副市長劉和然、“教育部”體育署副署長房瑞文、“內政部”秘書處長施明賜、“外交部”非政府組織國際事務部會專委吳芬滿、台北市體育局長王泓翔、新北市副秘書長龔雅雯、體育局長洪玉玲、體總秘書長劉富福、桃園市、新竹市、宜蘭縣代表等。



蔣萬安、侯友宜會前接受聯訪。中評社問，華源拋出積極推動上海居民赴台團隊遊，反觀“交通部”、陸委會遲未將台人赴陸旅遊的禁團令撤銷、赴陸的橙色警示下降，2位市長看法？



蔣萬安表示，希望“中央”政府能聽到很多基層、店家、商圈、旅館、住宿、觀光產業者的心聲，南投、花蓮、台東等縣市也都期待更多觀光客來旅遊、帶動發展，希望持續有善意溝通，才能帶動產業興盛。



侯友宜表示，兩岸的問題，可透過觀光、文化交流，讓兩岸之間更加了解彼此，並帶動兩岸、台灣的經濟，只要是平等、友善來往，都是可行的，希望“中央”在這部分要更妥善處理。