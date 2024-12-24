台北101改名？蔣萬安諷可叫民主進步101

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月24日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”郭國文23日在“立法院”財政委員會上質詢台北101董事長賈永婕，希望將台北101改成台灣101。中國國民黨籍台北市長蔣萬安24日酸度爆表回應“如果改名為民主進步101，我想更符合民進黨委員的期待！”



“立法院”財政委員會昨邀請“財政部”、“金管會”以及賈永婕等就“兆豐金控及台灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計劃與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃”專題報告。郭國文昨向賈永婕提議，將台北101改為“台灣101”，賈永婕當場表示認同，蔣萬安今日受訪則狠酸“不如叫民主進步101，我想更符合綠委的期待。”



2025雙北世界壯年運動會第8次組織委員會24日在新北市政府舉辦，與會的有蔣萬安、侯友宜、新北市副市長劉和然、“教育部”體育署副署長房瑞文、“內政部”秘書處長施明賜、“外交部”非政府組織國際事務部會專委吳芬滿、台北市體育局長王泓翔、新北市副秘書長龔雅雯、體育局長洪玉玲、體總秘書長劉富福、桃園市、新竹市、宜蘭縣代表等。



蔣萬安、侯友宜會前接受聯訪。媒體問，關於“立法院”三讀通過財政收支劃分法，但民進黨籍高雄市長陳其邁稱睡不好、指藍白劫富濟貧，另外民進黨更質疑北北基桃捷運建設恐怕也會延後。



侯友宜表示，財劃法都已經“立院”決議通過，雖然在原本全台人均分配稅款中，“中央”給新北市是最少的，但他還是會永遠心存感激，繼續努力，希望能讓市民的福利不減少，能增加、加快建設；至於說會延宕新北捷運，這是不實的謠言，新北都會如期正常完成。



蔣萬安說，台北市的統籌分配稅款下降1.7%，其實跟高雄市一樣，財劃法修法後，可把餅做大，六都以外縣市也有挹注，但原本“中央”分配給台北市的補助款中，在六都中只排名第五，這是事實，唯有修法後，才可落實地方自治、用有財政自主的能力。



媒體問，“立法院”今審查7名大法官人事案，最終結果全面封殺未通過。侯友宜說，大法官是獨立審判的角色，在“憲法”保障下，別受到任何政治干預，對於“國會”的決定要尊重，這份名單當初提出時，到底有沒有受到什麼政治干預？相信社會自有一定的公斷。