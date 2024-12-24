中評鏡頭：新北耶誕城有吃有玩超歡樂

新北耶誕城的耶誕樹。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月24日電（記者 張穎齊）今天是耶誕夜，新北市政府在市府商圈附近舉辦“新北市歡樂耶誕城”一系列的活動，希望能吸引海內外人潮、促進商機，歷屆新北市長都積極推動。今年以“魔幻之城”為主題，以“變裝”為活動主軸，結合裝置藝術、音樂表演以及耶誕市集等活動，帶大家一起感受璀璨耶誕的魔幻氛圍。



位在新北市板橋區新板特區商圈的新北耶誕城，範圍包括新北市政府、市民廣場、板橋車站、站前廣場、萬坪公園、府中商圈等。自2011年由時任中國國民黨籍台北市長郝龍斌、新北市長朱立倫任內協議決定，由新北市政府主辦耶誕活動、台北市政府主辦跨年晚會，以避免互搶人潮及分散效益。



由於新板特區所在位置，有極為便利的四鐵共構交通樞紐，加上擁有都會中心難得的大型廣場，以及周邊民間投資形塑的商圈效應，為此定型化的活動帶來洶湧人潮，形成特定時節的標誌性活動。



2024年的新北市歡樂耶誕城活動，將廣場的竹筍地標化身為耶誕樹，並推出耶誕主燈秀，除了耶誕主燈秀、周邊裝置燈飾，市府更整合跨局處活動。除了固定地點舉辦，近年來也固定時間辦理，從11月中下旬起一直持續到隔年元旦，有利海內外遊客及早規畫旅遊活動。歷年來也會舉辦演唱會，請歌手、藝人參加。



今年的演唱會已經在12月14、15日舉辦。



新北耶誕城去年度吸引了762萬以上人次，預算經費為約6500萬元新台幣。近幾年都由現任國民黨籍新北市長侯友宜積極推動參加。