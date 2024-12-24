謝國樑上任兩周年　爭取基隆市民支持連任

基隆市長謝國樑。（照：基隆市政府提供） 中評社基隆12月24日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑就職滿兩周年，他今天上午與媒體茶敘時，除細數過去兩年的施政成績，感謝所有市民朋友的支持外，並強調為了完成基隆捷運、市政大樓等擘劃藍圖，將爭取市民支持連任，希望可以打造基隆成為更宜居的城市。



順利閃過罷免案的謝國樑表示，他上任至今已經兩年，感謝所有市民朋友的協助及鞭策，他與市府團隊積極改善基隆的財政債務及推動許多市政目標，民生議題一直是他全力以赴的政策，包含“乾淨家園”、“寧靜街坊”、“行人友善”、“騎樓整平”等政策，無一不是希望打造基隆成為更宜居的城市。



謝國樑指出，在民生建設方面，包含剛完成的“一區一室內兒童樂園”、大獲好評的“基隆親子照護平台”和“基隆長輩照護平台”、友善孕婦的“好孕乘三”等等，都希望在溫暖的政策目標下，可以提供基隆市民更多生活上的幫助。



謝國樑也強調，過去二年來，他與市府團隊擘劃的藍圖，正在逐一實現，不過包括市政大樓、威海營區規劃等，在僅剩的二年任期內勢必無法完成，因此他在審慎思考後決定競選連任，期盼用六年的時間，讓基隆的商業環境有大幅的改善。



有關“財政收支劃分法”修正案通過後，基隆一年將可增加約新台幣70億元經費；謝國樑市長也表示，這筆錢優先用來興建立體停車場，解決停車困難的城市惡夢，同時改善學校運動空間，提升到場館等級，讓師生在更合適的環境中進行訓練與活動。



謝國樑也指出，在他主政之下，市民不會面對“台鐵、捷運二選一”的抉擇，市府會在台鐵運行的同時，逐步將捷運引進基隆，倘若捨棄台鐵，基隆市民可能要面對七到八年沒有台鐵也沒有捷運的空窗期，在沒有軌道運輸的情況下讓民眾通勤，他認為是絕對不適合的。