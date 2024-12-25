遭綠點名罷免　馬文君：國民黨會熱戰反制

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月25日電（記者 方敬為）民進黨不滿“立法院”三讀通過的《公職人員選舉罷免法》修正案加嚴罷免門檻，親綠團體點名多位藍委揚言罷免，中國國民黨籍南投縣“立委”馬文君是被鎖定的對象之一。她接受中評社訪問表示，民進黨就是打算以罷免行動奪回“國會”多數，司馬昭之心人盡皆知，相關手段不會被選民認同，且國民黨會採取反制，將以熱戰以對，也會對綠委發起罷免。



綠營不滿選罷法修法，賴清德更發文稱“民主的紛爭要用更大的民主來解決”，隨後網路社群並流傳一份藍委罷免清單，預料明年將掀起一波罷免潮。



根據親綠團體列出的罷免名單，包括國民黨籍“立委”羅智強、李彥秀、王鴻薇、葉元之、徐巧芯、張智倫、林德福、賴士葆、廖先翔、洪孟楷、傅崐萁、黃健賓、牛煦庭、魯明哲、塗權吉、鄭正鈐、林思銘、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、馬文君、游顥等人。並設立一站式網站，方便民眾瞭解各區“立委”罷免門檻、罷免連署書領取時間、地點等相關資訊。



名列罷免清單的馬文君向中評社表示，民進黨今年再次執政以來，面對“立法院”朝小野大的局面，絲毫不尊重選民的意志，否決“立院”多數委員做出的決議、修法，“輸不起就翻桌”，“賴政府”不斷激化朝野對立，又對“國會”席次相對少數無可奈何，所以才會打算透過罷免手段，要扭轉少數席次的局面。



馬文君強調，“賴政府”當家還鬧事，執政黨發起群眾運動打壓在野黨，相關舉措是民主政治之恥，民進黨對在野黨發動惡意罷免，相關手段不會被選民認同，甚至會被更多民眾唾棄，按照她在南投的經營以及問政表現，並不擔心綠營對她發動罷免，且她也要提醒民進黨，不是只有你們能罷免在野黨委員，在野陣營也能號召反罷回去，我們不會挨著打，勢必強力反擊。



馬文君認為，從先前基隆市長謝國樑罷免案的結果就能得知，民眾對綠營操作惡意罷免的舉措已相當反感，倘若民進黨側翼明年真的推進全台罷免潮，首先要面對招致民意反彈的風險，此外，民進黨若因此拉升仇恨值，在薄弱選區內的綠委罷免成功率也會隨之提升，罷免攻勢未必對民進黨有利。